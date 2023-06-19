Kurban Bayramı'nda bunu yapanlar yandı. Kurban keseceklere önemli uyarı

Kurban Bayramı'nda umuma açık yerlerde kurban kesim yapmayı planlayanlara çök önemli bir uyarı geldi. Park bahçe ve bina önlerinde kesim yapacaklara kesilecek cezalar belli oldu.

Kurban Bayramı'nda bunu yapanlar yandı. Kurban keseceklere önemli uyarı

Kurban Bayramı'nda çirkin görüntü yaratacaklar önemli uyarı. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kesim yapanlara 3 bin 36 lira, kurban atıklarını toprağa gömenlere de 7 bin 283 lira ceza kesilecek.

Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Tedbirler doğrultusunda ilgili kurumlar, belediyelerin belirlediği kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca denetim yapacak. Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerin haricinde apartman önünde, sokakta, parklarda kurban kesiminin engellenmesi için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlara da para cezası kesilecek.

İDARİ PARA CEZASI

Umuma açık yerlerde kurban satışı ve uygun olmayan alanlarda kesim yapanlar ile buralarda gerekli önlemleri almayanlara 3 bin 36 lira idari para cezası uygulanacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 lira idari para cezası kesilecek. Konutlarda kurban atıklarının toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 7 bin 283 lira idari para cezası verilecek.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 4 bin 554 lira idari para cezası uygulanacak.

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