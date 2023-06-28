Kurban Bayramı’nda sevdikleriyle mesajlaşmak isteyen kişiler için paylaşımda bulunabileceğiniz Kurban Bayramı mesajlarını sizler için derledik. Peki, Kurban Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? İşte bayramlaşma mesajları…

KURBAN BAYRAMI’NDA GÖNDERİLECEK MESAJLAR NELER?

''Bizi yaratan Allah’a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.''

''Rabbimiz AIIah, fikrimizi zikruIIah, kaIbimizin nuru ResuIIuIah, evveIimiz AIIah, ahirimiz AIIah, rehberimiz KeIamuIIah, Rabb’imiz hayırIara ihsan et bu Kurban Bayramımızı inşallah.''

''Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Kurban bayramında dualarımız Yüce Allah’a. Mübarek Kurban Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.''

''Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.''

''Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!''

''Kalpten kalbe sapasağlam köprülerle, temiz dua ve dileklerle tüm Müslüman âleminin Kurban Bayramı kutlu olsun.''

''En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Kurban Bayramınız mutlu olsun…''

''Sevginin kutsallığını ön plana çıkaran bu bayram huzur, sağlık ve mutluluk getirsin.''

''Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramın mübarek olsun!''

''Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.''

''Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Kurban Bayramın mübarek olsun.''

''Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Kurban Bayramı'nı kutluyorum...''

''Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Kurban Bayramı’nız kutlu olsun.''

''Küslerin barıştığı bu bayramda mutluluk hep sizinle olsun. İyi bayramlar.''

''Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim.''