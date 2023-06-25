Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti ne kadar süre saklanmalı?

Kurban Bayramı’nda kurban kesiminden sonra kurban etlerinin doğru saklanması çok önemli. Uzmanlar kurban eti saklanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Peki, kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti ne kadar süre saklanmalı?

Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti ne kadar süre saklanmalı?

Türkiye Kasaplar Konfederasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ Kurban Bayramı’na az bir zaman kala kurban etinin saklanma koşulları hakkında konuştu. Peki, kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti ne kadar süre saklanmalı?

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Kurban etinin saklama koşulları hakkında Türkiye Kasaplar Konfederasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ açıklamalarda bulundu.

Kurban etinin buzdolabında en fazla üç gün tutulabildiği biliniyor. Buzdolabı, gün içinde sık sık açılıp kapatıldığı için eti gerektiği kadar fazla soğuk tutamaz. Et kolaylıkla donuk halden uzaklaşabilir. Bu nedenle de en fazla üç gün içerisinde buzdolabında duran et tüketilmelidir.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, ''Bu etlerin sıcak sıcak naylon torba, kova veya küvete konularak taşınması, etin kısa sürede bozulmasına neden olur.

Eğer soğumasını beklemeden parçalamak durumundaysak, etleri en kısa sürede eve götüreceğiz.

Masanın üzerine temiz bir örtü serip, gölge bir yerde birbirine değmeyecek şekilde etleri yerleştirip soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra borcam veya tepsiye koyup buzdolabına kaldıracağız.

Sıcakken hele bir de naylon torba içinde buzdolabına değil derin dondurucuya bile koysanız, o et kullanılamaz hale gelir" diye konuştu.

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