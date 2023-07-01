Kurban eti yerine salam vermişlerdi. Restoran sahibi baba ve oğul tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan et restoranı sahibi baba ve oğlu, mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir et restoranı, Kurban Bayramı öncesi 7 bin 100 liradan bin 700 kişiye kurbanlık büyükbaş hayvan hissesi satışı yaptı. Ancak restoran, vatandaşlara koli içinde salam şeklinde kesilmiş ve dondurulmuş etler teslim etti. Etlerin bayat olduğunu ve koktuğunu belirten vatandaşlar, durumu İl Tarım Müdürlüğü'ne bildirdi. Tarım ekipleri, inceleme yaptığı 3 ton eti imha kararı aldı.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Et restoranı sahibi A.A. ile oğlu E.A., 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı. Baba ve oğul, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.