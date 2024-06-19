Kurban etini dağıtmadı diye ailesinden dayak yedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kurban etini dağıtmadı diye ailesinden dayak yedi

Bursa'da beklenmedik bir aile içi şiddet vakası meydana geldi. İddialara göre, bir kişi kurbanlık etleri paylaşmadığı için ailesi tarafından fiziksel saldırıya uğradı.

Bursa'da meydana gelen ilginç bir olayda, bir aile içi şiddet olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Kurban Bayramı'nda, bir kişi kurbanlık etleri dağıtmadığı gerekçesiyle ailesinin şiddetine uğradı.

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Olay, kurban etlerinin dağıtımının ardından yaşandı. Kurban etlerini dağıtmayan vatandaş, ailesi tarafından şiddete maruz kaldı. Babası ve kardeşleri tarafından darp edilen vatandaşın o görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinleri sesi duyup daireye gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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