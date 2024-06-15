Kurban etini yediğiniz saat size hastalığınızı söylüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kurban etini yediğiniz saat size hastalığınızı söylüyor

Kardiyoloji alanında uzman Prof. Dr. Özlem Esen, Kurban Bayramı süresince kalp ve damar rahatsızlıkları bulunan bireyler için önemli tavsiyelerde bulundu.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Özlem Esen, Kurban Bayramı'nda et tüketiminin önemine dikkat çekti. Kalp ve damar hastalarının aşırı et tüketiminden kaçınması gerektiğini vurgulayan Esen, kurban etinin sağlıklı olduğunu ancak tüketim miktarının ve pişirme yönteminin hayati önem taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Esen, kalp hastalarına günde yaklaşık 90-100 gram et tüketmelerini önerdi, bu da yaklaşık dört büyük köfteye eşdeğer.

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“AKŞAM YENEN ETTE KALP KRİZİ TEHDİDİ VAR”
Etin kesildikten sonra en az 24 saat bekletilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Özlem Esen, “Bu safhada et yumuşayarak kendine geliyor. O yüzden lütfen bekleterek tüketin. Dolayısıyla sıcak günlerde de bu bekleme süresi 1 gün alacağı için öğlen vakti bunu tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Akşam geç vakitte yenen eti vücudumuzun sindirmesi daha zor. Bağırsaktan geçiş süresi uzadığı için de yüksek tansiyon, kalp krizi, tehdidi problemler yaşayabiliyoruz. Öğlen de az miktarda tüketilmesi çok önemli. Sakatata dikkat çekmek istiyorum. Dolayısıyla bayramda sakatat tüketimi de eşlik edebiliyor. Sakatatı sıcak yaz günleri tavsiye etmiyoruz. Bunlar çok çok sindirimi güç gıda cinsleri” dedi.

“KENDİ YAĞI İLE YAVAŞÇA PİŞİRİLEN KAVURMA EN SAĞLIKLISI”
“Etle tüketilen tatlılar, pilav, yemeğe eşlik eden karbonhidratlar hem yemeğin kalorisini artırıyor hem de tuz şeker miktarını da artırınca bunlar karşımıza yüksek tansiyon problemi olarak çıkabiliyor” diyen Prof. Dr. Esen şunları söyledi:

“Burada en önemli nokta ise etin nasıl pişirildiğidir. Kesinlikle dışarıdan ek bir yağ kaynağı eklememeyi tavsiye ediyoruz. Yani tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı bunlar daha lezzetli yapmak adına ete karıştırılan yağlar. Ancak kullanmayalım. Uzun ve yavaş pişme sonrası, kavurma dediğimiz kendi yağıyla kavrulması sağlıklı tüketim şeklidir.”

“ETİ SEBZE İLE BİRLEŞTİREREK TÜKETİN”
Prof. Dr. Özlem Esen ayrıca et yanında emilimin daha rahat olması adına da tüketim önerisine şunları ekledi: “Eti sebzeyle birleştirelim ki etin emilimi yavaş ve sakin olsun. Dolayısıyla lifli gıda ekmek, salata, zeytinyağlı yemekler bunun başında geliyor. Eti, salata ve zeytinyağlı salata ile birleştirdiğinizde en sağlıklı tüketim şekli olur.”

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“DUYGUSAL ANLAR TANSİYON YÜKSELTİYOR, DİKKAT EDİN”
Esen, “Herkes sevdikleriyle bir araya geliyor. Haliyle duygusal anlar yaşanıyor. Bu duygusal anlardaysa tansiyon yükselebiliyor. Kişiler, kişisel ilaçlarını almayı unutabiliyor. Bizim en çok acile gelen hastalarımız, yüksek tansiyon problemi yaşayan yaşlılarımız oluyor. Bu yüzden lütfen ilaçlarını alsınlar. Tuzlu gıdalar tüketmesinler” uyarısında da bulundu.

“KURBAN KESENLER STRESTEN DOLAYI KALP KRİZİ GEÇİREBİLİYOR”
Son olarak kurban kesimi ile ilgilenen kişilere de önerilerde bulunan Prof. Dr. Özlem Esen, “Son derece stresli bir dönem oluyor. Bu kişiler de kalp krizi geçirebiliyor. Geçmiş bayramlarda bunu çok gördük. Acile gelen kişiler, yoğun fiziksel aktiviteden dolayı kalp krizi geçirebiliyor. Burada da yardım almalarını tavsiye ediyorum” dedi.

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