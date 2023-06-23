Kurban keserken bulaşabilir. “En çok vaka Türkiye'de”

Uzmanından Kurban Bayramı için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi uyarısı geldi.

Kurban keserken bulaşabilir. “En çok vaka Türkiye'de”

Habertürk’ün haberine göre; Bahar ve yaz aylarında özellikle kırsal bölgelere kâbus gibi çöken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Durdu, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşları uyardı.

“KURBAN KESERKEN BULAŞABİLİR”

Doç. Dr. Durdu, “Malumunuz Kurban Bayramı yaklaşıyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan insanlar genelde kurban ibadetini kendileri yerine getirir ve kurbanlarını kendileri keserler. Bu durum Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) için risk oluşturabilir. Çünkü hayvana tutunmuş olan ve hayvan sahibinin fark edemeyebileceği kene, bulaşa neden olabilir. Ya da halihazırda enfekte olmuş hayvanın, kan gibi vücut sıvılarından bulaş riski söz konusu olabilir” sözlerini kullandı.

“EN ÇOK VAKA TÜRKİYE'DE”

Doç. Dr. Durdu, dünyada en çok KKKA vakası görülen ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Durdu, “KKKA Türkiye’de ilk olarak 2002’de dikkat çekmeye başladı. 2018 yılına kadar da Türkiye’de toplam 11 bin civarında vaka görüldü ve bu vakaların 528’i ölümle sonuçlandı. Bu da yüzde 4,78 ölüm oranı anlamına geliyor” diye konuştu.

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