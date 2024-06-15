'Kurban kesiyor musunuz' sorusuna cevabıyla gündem oldu. 'Kurban biziz be kardeşim'

"Kurban kesiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren bir vatandaşın açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Vatandaş, ekonomik sıkıntılardan ve ülkenin mevcut durumundan bahsederken, söyledikleri kısa sürede büyük beğeni topladı.

Vatandaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kurban biziz be kardeşim. 30 sene evvel bitti kurban işi. Ayda 12-13 bin alan adam kurban kesebilir mi? Bir laf vardır; bile bile eşek olmak diye. Bu milletin bile bile gaflet, dalalet, ihaneti ve hıyaneti olursa, her şeye eyvallah çekersen sonuç bu olur."

Açıklamalarıyla dikkat çeken vatandaş, 2023 seçimlerinden önce iki kişinin konuşmasına da değindi: "Bu 2023 seçiminden 2-3 ay evvel iki vatandaş önümde konuşuyorlar, yaşları 50 ancak var. Biri diğerine diyor ki 'Tayyip giderse CHP kazanırsa ülke Suriye'ye döner.' Zaten ülke Suriye, en az 15 milyonu burada. Yakılmış, bitmiş olan Suriye bile buradan iyi şu anda. Şu memleketin içler acısı haline bak."

Vatandaşın ekonomik zorluklar ve ülkenin durumu hakkındaki bu çarpıcı yorumları, sosyal medyada geniş bir kitle tarafından paylaşıldı ve tartışıldı. Birçok kullanıcı, vatandaşın açıklamalarını destekledi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu açıklamalar, ekonomik sıkıntılar ve sosyal sorunlar hakkında önemli bir farkındalık yaratarak, birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.