Kurban pazarlarında dolandırıcılık uyarısı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kurban pazarlarında dolandırıcılık uyarısı!

Samsun'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besicilere ve vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık uyarısı yaparak broşürler dağıttı.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala hayvan pazarlarındaki hareketlilik sürüyor. Hayvan pazarlarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar satılmaya devam ediyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban alışverişlerinde mağdur olmamaları için polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, vatandaşların dolandırıcılık ve sahte para konularında dikkatli olmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurbanlık pazarlarına giderek bilgilendirme yaptı.

Ekipler, Canik Canlı Hayvan Pazarı'nda 432 vatandaşa birebir ulaşarak konuyla ilgili hazırlanan broşürler dağıtırken, besiciler ve vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyarılar yapıldı.

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