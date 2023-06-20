Kurbanlığı içki içiren adam yakalandı. Cezası belli oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kurbanlık çiftliğinde bir ineğe içki içirdiği iddia edilen ancak ilaç verdiğini söyleyen şahıs yakalandı ve 4 bin 554 lira para cezası kesildi. 1 yıl 8 ay hapis cezası hükümlüsü olan şahıs tutuklandı.

Kurbanlığı içki içiren adam yakalandı. Cezası belli oldu

İHA'nın haberine göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken ineğe içki içirme iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda bahse konu geçen kurbanlık çiftliğinin Tarsus'ta olduğu, şahsın B.D. olduğunu belirledi. Bunun üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çiftliğe giderek, şahsa 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 4 bin 554 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca şüphelinin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası hükümlüsü olduğu için arandığını tespit eden ekipler, gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Öte yandan şahsın gözaltına alınmadan önce yine sosyal medya hesabından yayınladığı vidosunda, kendisinin yanlış anlaşıldığını, içki şişesini ilaç vermek için kullandıklarını açıkladı. B.D., plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini ve bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini iddia etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. B.D., adliyede yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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