Kurbanlık denetimleri başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kurbanlık denetimleri başladı

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarlarının giriş ve çıkış noktalarında ve karayollarında denetimleri yoğunlaştırdı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Jandarma ve Polis ekipleriyle birlikte, hayvan taşıyan kamyonları denetlemeye devam ediyor.

Denetimler sırasında, taşınan hayvanların nakil belgelerine, sevk izinlerine ve küpe numaralarına özellikle dikkat ediliyor.

Ayrıca, menşei belirsiz, küpesiz ve gerekli sevk evrakları eksik olan hayvanları taşıyan sürücüler ve hayvan sahipleri üzerinde yasal işlemler yapılıyor.

16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı vesilesiyle, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin, kolluk kuvvetleriyle birlikte yaptığı denetimlerin, önümüzdeki dönemde hayvan pazarlarında daha da sıklaşacağı bildirildi.

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