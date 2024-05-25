Kurbanlıkları beslerken yem kırma makinesine kapılarak can verdi

Bolu Mudurnu'da Gürçam köyünde büyükbaş besihane çiftliğinde kurbanlık hayvanlarına bakan Savaş Şenol, dengesini yitirerek yem kırma makinesine kolunu kaptırdı. Makineyi kapatmak için ulaşamayan ve kolunu makineden kurtaramayan Savaş Şenol, tamamen makineye kapıldı.

Durumun fark edilmesi ile hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından öldüğü tespit edilen Savaş Şenol'un cenazesi yapılan incelemelerin sonrasında morga konuldu.