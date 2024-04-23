Kurda çözüm önerilerini tek tek sıraladı. Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara'dan dikkat çeken paylaşım

Merkez Bankası eski baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Kara perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerini karşılaştırarak, sanayi üretiminin tüketimin çok gerisinde kaldığını söyledi. 'Bunlar yapılırsa kur dengeyi bulur' diyen Kara çözüm önerilerini tek tek sıraladı.
"Veriler fazla sıkılaştırma diye bağırıyor" paylaşımında bulunan Prof.Dr Hakan Kara kendi hazırladığı grafikle dikkat çekti. dikkat çekti
"Sıkılaşma ile sadece faiz artışı anlayanlar aşağıdaki paylaşımımı da okuyabilirlerse sevinirim" diyerek durum tespiti yapan Kara çözüm önerisinde bulundu.
Profesör Hakan Kara'nın paylaştığı yazı şöyle:
"Geçen seçimlerden bu yana, bir önceki dönemin hasarını azaltma konusunda ekonomide doğru yönde bazı adımlar atıldı
Yine de faizleri olması gereken yere çekmek için geç kalınması, para-maliye politikası koordinasyonunda seçim kaynaklı aksamalar ve eski hastalığımız olan seçim öncesi faiz artır(a)mama gibi nedenlerle süreç olması gerektiğinden daha maliyetli ilerliyor.
Şu anda enflasyonu ve döviz talebini zapt etmek için gereken faiz epey yukarı çıktı.
FİNANSAL SİSTEM KÖTÜ BİR SARMALA GİREBİLİR
Gelinen noktada faizlerin daha yükseğe gitmesi gerekiyor ancak çok yükseltilirse kredi kartları ve KOBİ tarafında çıkabilecek sıkıntılarla finansal sistem kötü bir sarmala girebilir.
Bu da hareket alanını daraltıyor. Ekonomide büyük bir maliyet yaşamadan buradan çıkmak oldukça zorlaşıyor.
Zor ama imkânsız değil. İlk planda şunlar yapılabilirse önemli bir rahatlama sağlanır ve zaman kazanılır.Öncelikle TCMB kanunu değiştirilerek üst düzey yöneticilerin görev süresi güvence altına alınmalı.
3-4 yıllık gerçekçi enflasyon hedefleri belirlenmeli. İlk fırsatta faiz artırılıp kur kademeli olarak serbest bırakılmalı. TCMB elinin titremediğini göstermeli ve ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etmeli.