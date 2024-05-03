Benzin istasyonlarına gidenler sürprizle karşılaştı

Türk insanının alım gücü her geçen gün düşüyor. Aynı ürünü aynı yerden 2 gün sonra bile aynı fiyata almak imkansızlaştı. Bugün de gün benzin ve motorine yapılan zam haberiyle başladı.
Benzine 28 kuruş, motorine ise 26 kuruş zam yapıldı. Benzinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 43 lira 93 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 43 lira 84 kuruşa, Ankara'da 44 lira 79 kuruşa, İzmir'de 45 lira 07 kuruşa yükseldi.
Motorinin litresi ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 41 lira 34 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 41 lira 27 kuruşa, Ankara'da 42 lira 24 kuruşa, İzmir'de 42 lira 51 kuruşa depolara doldurulmaya başlandı.
Akaryakıt istasyonlarına giden bir sürücü "Yine benzin ile motorine zam gelmiş. Şaşırdım mı asla. Şimdiden içim kıpır kıpır oldu. Merak içindeyim yarın sabah ya da bu akşam neye zam gelecek diye tahminler yapacağım. Hükümet zamlara bizi alıştırdı. Gelmediği gün kafama deliler gibi honi takıp caddede dolaşacağım" dedi.
Bir başka vatandaş "Hükümetein bütçe açığını kapatmak için alkollü içecekler ve tütün ürünlerine yaptığı zamdan sonra benzin ve motorin zammını bekliyordum. Kuruşluk bu zamlar ısınma turu. Haftaya salı günü lira lira yaparlar. Kendimi sürekli süt veren inek gibi görüyorum. Açlıkla mücadele etmeye devam ediyorum" diye konuştu.
Bir başka araç sahibi de "Emekliyim. 10 bin TL maaşım var. Aracım 20 küsür yaşında. Geçen gün arıza yaptı. Çıkma parça aldım. Tamirci de maddi durumumu bildiği için az bir işçilikle parçayı değiştirdi. 2 el kıyafet giyiyorum. Önceden marka ürünler alan ben şimdi en ucuz ürünü alıp evime götürüyorum" diye konuştu.
Bir başka vatandaş da "Sene sonuna doğru akaryakıt fiyatları 50 TL'ye dayanırsa hiç şaşırmam. Gidişat onu gösteriyor. Kahvede bile ufak bardak çay 7 TL oldu. Evelden çayına okuy oynardık. Şimdi parti bende kalırsa nasıl öderim diye düşünmekten oyuna da oturamıyoruz. Sigarayı bile herkes cebinden tek tek çıkartıyor. Ortaya paket atma devri sona erdi" dedi.