Benzin istasyonlarına gidenler sürprizle karşılaştı

Akaryakıt istasyonlarına giden bir sürücü "Yine benzin ile motorine zam gelmiş. Şaşırdım mı asla. Şimdiden içim kıpır kıpır oldu. Merak içindeyim yarın sabah ya da bu akşam neye zam gelecek diye tahminler yapacağım. Hükümet zamlara bizi alıştırdı. Gelmediği gün kafama deliler gibi honi takıp caddede dolaşacağım" dedi.