Kurdukları çadırda erkek ve kadın toplu tecavüze uğradı. Bu bir kültür dediler

Dünya turunda olan İspanyol bir çift, Nepal’e geçmek üzere Hindistan’ın Dumka bölgesinde geceyi geçirmek için çadır kurdu. Uyudukları esnada genç çift, bir grup Hintli erkeğin saldırısına uğradı. 7 kişi oldukları iletilen bir grup erkek, çifte fiziksel saldırıda bulunduktan sonra genç kadına tecavüz etti.

Kadının verdiği ifadeye göre, çift, Hansdiha pazarı yakınlarında tenha bir yere çadırlarını kurmuştu. Uyudukları sırada çadıra giren erkekler tarafından tecavüze uğrayan kadının polise yaptığı şikayette fiziksel şiddete maruz bırakıldığı da bildirildi.

Polis, İspanyol kadının, yerel saatle 23.00 civarında bir devriye aracına ulaşmayı başardığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını belirtti. Cinsel saldırıya 7 kişinin karıştığı iletilirken saldırıya ilişkin yalnızca 3 şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri, diğer şüphelilerin peşinde olduğunu bildirdi.

Genç kadının Dumka’da bir hastanede tedavi altında olduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İspanyol turistlerin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Başımıza kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz bir şey geldi. Yedi adam bana tecavüz etti. Bizi dövdüler, soydular ama pek fazla şey yapmadılar çünkü istedikleri bana tecavüz etmekti. Polisle birlikte hastanedeyiz. Bu gece burada, Hindistan'da yaşandı" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan dudağı şiş olan adamın İspanyolca şöyle dediği duyuldu: "Boynuma bıçak dayadılar ve beni öldüreceklerini söylediler"

İSPANYOL BÜYÜKELÇİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

Hindistan'da bulunan İspanyol büyükelçiliği yerel yetkililerle temas halinde olduğunu belirtti ve bölgeye kişisel bir temsilci gönderdi.

GÜNDE 90 KADIN TECAVÜZE UĞRUYOR



Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'nun aktardığına göre, 2022 yılında Hindistan'da her gün ortalama 90'a yakın tecavüz rapor edildi fakat mağdur kadınlara yönelik suçlamalar ve polis soruşturmalarına olan güvensizlik gibi sebepler nedeniyle birçok tecavüz olayı da bildirilmiyor.

2012 yılında, Hintli bir öğlencinin toplu tecavüze uğraması ve daha sonra öldürülmesi dünya çapında manşetlere taşınmıştı. 23 yaşındaki fizyoterapi öğrencisi Jyoti Singh, aynı yılın Aralık ayında Yeni Delhi'de bir otobüste altı erkek tarafından tecavüze uğrayarak ölüme terk edilmişti.

Korkunç suç, Hindistan'da artan cinsel şiddet olaylarına uluslararası anlamda dikkat çekti ve haftalarca süren protestoların başlamasına neden oldu. Protestolar yasal düzende tecavüz suçuna ölüm cezası getiren bir değişikliğe yol açtı.

“YAZIKLAR OLSUN ÇÜRÜMÜŞ TOPLUMUMUZA”

Saldırı hakkında açıklama yapan ünlü Bollywood oyuncusu Richa Chadha, "Utanç verici! Hintliler yabancılara kendi kadınlarına davrandıkları gibi davranıyorlar. Yazıklar olsun çürümüş toplumumuza." İfadelerini kullandı.