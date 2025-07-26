Kürek sörfü ile denize açılan iki kişiden biri kayboldu

Kaynak: DHA

Muğla'da iki kişi kürek sörfü yaptıkları sırada denize düştü. Kayıp Turgay Tarakçı aranıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü yaptıkları sırada denize düşen 2 kişiden 1’i kaybolurken, diğeri ise kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sarnıç Mahallesi Akbük Koyunda meydana geldi. Semih Turan ve Turgay Tarakçı kürek sörfü yaptığı sırada suya düştü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce Semih Turan kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Turgay Tarakçı için ekiplerce arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

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Öte yandan, olaydan önce ikilinin kürek sörfü yaptığı anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.

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