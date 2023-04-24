Küresel askeri harcamalar rekor kırdı

Editör: Osmancan Erok

Dünya devletlerinin ordularına yaptığı yatırımlar giderek artıyor. Devletler, silahlar için her zamankinden daha fazla harcama yapıyor.

Stockholm Barış Araştırma Enstitüsü'nün yayınladığı son rapora göre, küresel çapta ordu yatırımları rekor seviyelere ulaştı. Ordu harcamalarına yapılan küresel tutar yaklaşık olarak 2.04 milyar euro ile yeni bir rekora ulaştı.

Raporda belirtildiğine göre bu aynı zamanda küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) da yüzde 2,2'sine denk geliyor.

Raporda harcamaların bu denli artışlarının sebepleri arasında, Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna için yapılan yardımlar ve Doğu Asya'da devam eden ve giderek büyüyen gerilimler gösterildi.

2021 yılı ile karşılaştırıldığında ise küresel harcamaların yüzde 3,7 artış gösterdiği belirtildi.

Avrupa özelinde rapor incelendiğinde ise, son 30 yılın en büyük artışının yaşandığı açıklanırken, 10 yıl öncesine göre ise harcamaların yüzde 38 arttığı belirtildi.

Enstitü'nün uzmanları gelecek dönemde de harcamaların giderek artacağını söylediler.