Küresel borsalar Powell'ın açıklamalarına kilitlendi! (23 Eylül 2025)

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair iyimser beklentilere rağmen, banka üyelerinin çelişkili ifadeleri politika belirsizliğine yol açıyor.Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal'a röportajında enflasyon endişeleri nedeniyle ekimde faizleri düşürme konusunda şimdilik çekimser olduğunu dile getirdi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da enflasyona öncelik verilmesi gerektiğini ve faiz indirimlerinde dikkatli davranılması icap ettiğini vurguladı.St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasının fazla gevşemeden ek indirimler için dar bir marjı olduğunu düşündüğünü ve temkinli adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Trump'ın Fed Kurulu'na yeni atadığı Stephen Miran ise tarifeler, göç kısıtlamaları ve vergi politikalarının nötr faiz oranını aşağı çektiğini, ekonomiyi zedelememek için faizlerin çok düşük tutulması gerektiğini savundu.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşmasının piyasa yönünü belirleyebileceğini ifade etti.

Ayrıca Trump'ın "H-1B" vizelerine 100 bin dolar başvuru ücreti getirilmesinin küresel piyasalardaki yansımaları sürüyor.

Bu unsurlarla ABD 10 yıllık tahvil faizi, enflasyonist baskıların süreceğine dair tedirginliklerle 4,15'in üstüne çıkarken, dolar endeksi yatay bir hareketle 97,4'te duruyor.

Altının ons fiyatı, Fed faiz indirim umutları ve jeopolitik gerilimlerle bugün 3 bin 759,29 dolara ulaşarak rekor kırdı. Anbean altının ons fiyatı 3 bin 755 dolardan satılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise küresel arz artış beklentileriyle yüzde 0,6 düşüşle 65,6 dolardan alınıyor.

