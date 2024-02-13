Küresel endeks sağlayıcısı MSCI'dan değişiklik duyurusu

Küresel endeks sağlayıcılarından biri olan MSCI'dan değişiklik duyurusu. Dünya genelinde büyük ve orta ölçekli şirketler endeksinde değişikliğe giden MSCI uygulamanın 29 Şubat seans kapanışından itibaren geçerli olacağını açıkladı.

MSCI'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye standart endeksine Coca Cola İçecek eklenirken, Hektaş Ticaret ile Koza Altın İşletmeleri çıkarıldı.

Orta ölçekli şirketler endeksine ise Agrotech Teknoloji, Gübre Fabrikaları, Hektaş Ticaret, Katılımevim Tasarruf Finansman, Kocaer Çelik, Koza Altın İşletmeleri, OYAK Çimento, Reeder Teknoloji ile TAB Gıda hisseleri eklendi, Margun Enerji çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını söyledi.