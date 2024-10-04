Küresel gıda fiyatlarında artış

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Gıda Fiyatları Endeksi küresel çapta gıda fiyatlarındaki artış ivmesine dikkat çekti.

Pandemi süreci ile tedarik zincirinde meydana gelen aksamalar ve küresel sınma sebebiyle yaşanan verimsiz gıda sorunu dünya çapında enflasyonu tetikliyor.

FAO Gıda Fiyat Endeksi (FFPI) Eylül 2024'te ağustosta yüzde 3 artış gösterdi. Bu artış oranı Mart 2022'den beri aylık bazda en büyük artışı gösterdi. Eylül ayında endeks Mart 2022'de ulaştığı zirvenin yüzde 22,4 altında oldu.

Türkiye'de eylülde aylık gıda enflasyonu yüzde 2,48 olurken, ağustosta da Türkiye'de gıda fiyatlarında yüzde 1,1'lik negatif enflasyon görülürken, küresel gıda fiyatlarındaki aylık negatif enflasyon yüzde 0,2'de olmuştu.

Eylülde süt ürünlerinin fiyatları aylık bazda yüzde 3,8, yıllık bazda yüzde 21,7 artış gösterdi. Söz konusu dönemde et fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4,8 artış kaydetti. Şeker fiyatları aylıkta yüzde 10,4 artarken, yıllık bazda yüzde 22,7 gerileme kaydetti.