Küresel ham çelik üretimi nisanda düştü

Merkezi Brüksel'de olan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), nisan ayı ham çelik üretim verilerini yayımladı.

Yayımlanan veriler kapsamında, küresel ham çelik üretimi, geçen ay 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 5 gerileyerek 155,7 milyon tona düştü.

İlgili dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretimi yüzde 7,2 azalarak 85,9 milyon tona indi.

Japonya'nın üretimi yüzde 2,5 düşüşle 7,1 milyon tona, ABD’nin üretimi yüzde 2,8 azalarak 6,7 milyon tona, Güney Kore’nin üretimi de yüzde 10,4 düşüşle 5,1 milyon tona geriledi.

Almanya'nın üretiminin ise yüzde 6,4 yükselişle 3,4 milyon tona yükseldiği öngörüldü.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, nisanda 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 2,8 milyon tona ulaştı.

Bahsedilen dönemde çelik üretiminin Rusya'da yüzde 5,7 düşüşle 6,4 milyon tona, İran'da ise yüzde 12,7 azalışla 2,7 milyon tona gerilediği belirtiliyor.

Küresel ham çelik üretimi, Ocak-Nisan 2024'te 2023’ün aynı dönemine göre de yüzde 0,9 azalışla 625,4 milyon tona düştü.

Yılın ocak-nisan döneminde Türkiye'nin ham çelik üretiminin yüzde 12,3 artışla 22,1 milyon tonu görmesi dikkati çekti.