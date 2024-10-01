Küresel ısınma kangalları sararttı

Küresel ısınmanın etkisiyle artan hava sıcaklıkları, boz porselen rengiyle tanınan dünyaca ünlü Kangal köpeklerinin renginin sararmasına neden oldu.

Küresel ısınmanın olumsuz etkileri sadece doğal ekosistemlerde değil, hayvanların fiziksel yapılarında da kendini göstermeye başladı. Dayanıklılıkları ve sadakatleriyle bilinen Kangal köpeklerinin tüy yapılarında, iklim değişikliği nedeniyle gözle görülür değişiklikler meydana geldi. Sıcaklık artışları, Kangal köpeklerinin kalın ve sert tüylerinde incelmelere ve sararmalara yol açtı. Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, soğuk havalarda kalın kürkleriyle kendilerini koruyan Kangal köpeklerinin tüy oranlarının incelmeye başladığını belirtti.

Hüseyin Yıldız, Kangal köpeklerinin tüylerinin zayıflamasıyla koruma bariyerlerinin düştüğünü ifade ederek, "Küresel ısınma, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da değişimlere neden oldu. Tüy oranları çok daha seyrek hale geldi. Doku altında yağ tabakaları fazla olduğu için sıkılık ve koruma bariyeri tamamen düştü. Yalıtım olarak da azaldı. İnce bir tüy oranı oluşmaya başladı, yaklaşık 1-1.5 santim kadar. Sanki Afrika'da yaşıyormuş gibi bir tüy yapısı oluştu. Kangallarda tamamen zayıf bir tüy oranı görmeye başladık" dedi.

Sıcak havalarla birlikte Kangal köpeklerinin renklerinin sarardığını belirten Yıldız, "Her dağın rengi iklime göre değişir. Kangalların da renkleri sararmaya başladı. Isıya ve iklime göre renkleri sarıya dönmeye başladı. Kangalların ırk özelliklerinde değişim olmaz. Onlar da yaşama bilincini ona göre şekillendiriyorlar. Bu ırklarda doğanın en zekisi olma özelliği var; doğa içinde uyum sağlayarak, doğayı kendi lehine çevirebilen bir yapıya sahipler. Dolayısıyla sıcakta daha az hareket ediyorlar, sıvı tüketimleri artıyor, daha serin ve kuytu yerlere giriyorlar. Yeme ihtiyaçları azalıyor. Bu bilinçle yaşadıkları için eforlarını azaltıp daha çok sığınma eğilimindeler. Tüm hayvanlar yaşadıkları iklime ve coğrafyaya göre tüy yapılarını şekillendirirler" şeklinde konuştu.