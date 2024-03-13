Küresel metan emisyonları 2023'te rekor seviyede

Kaynak: Bloomberght
Küresel metan emisyonları 2023'te rekor seviyede
Küresel enerji sektöründen kaynaklanan metan emisyonlarının 2023 yılında rekor seviyeye yaklaştığı tespit edildi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Küresel Metan Takipçisi'ne ilişkin yeni analizine göre, fosil yakıtların üretimi ve kullanımından kaynaklanan metan emisyonları 2023 yılında önceki yıla göre hafif artış göstererek yaklaşık 120 milyon ton oldu.
Buna göre, enerji sektöründen kaynaklanan metan emisyonları 2023'te rekor seviyeye yakın bölgede yer aldı.
Dünyada 10 milyon ton metan emisyonu da çoğunlukla yemek pişirme gibi faaliyetlerden kaynaklandığı aktarıldı.
2023 enerji alanında kaynaklanan metan emisyonlarının 80 milyon tonuna 10 ülke sebep oldu.
Dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi olan ABD, petrol ve gaz operasyonlarının sebep olduğu metan emisyonlarının en büyük sorumlusuyken bu ülkeyi Rusya izledi.
Çin ise kömür sektöründe açık ara en yüksek emisyona neden olan ülkelerden biri oldu.
Metan emisyonlarına dair uydulardan alınan ölçümlerin diğer bilimsel temelli verilerle birleştirildiği rapor kapsamında, 2023 dünyada 2022'ye oranla 5 milyon tonun üzerinde fosil yakıt sızıntısı saptandı.

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