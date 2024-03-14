Küresel petrol arzı şubatta arttı

IEA'nın şubat ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi şubatta önceki aya göre günlük yaklaşık 140 bin varil artarak 26 milyon 910 bin varil oldu.

İlgili dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 460 bin varil oldu. Böylelikle OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük yaklaşık 32 milyon 370 bin varil olarak gerçekleşti.

Yayımlanan rapora göre, ABD ve Kanada'da etkili olan soğuk hava dalgası ve Libya'nın en büyük petrol sahasında yaşanan karışıklık nedeniyle yaşanan üretim kesintilerinin ardından küresel petrol arzı şubat ayında yükseliş eğilimi sürdü.

Bu dönemde, ABD küresel petrol arzına günlük yaklaşık 170 bin artışla 19 milyon 650 bin varil kaydedilirken, Kanada günlük yaklaşık 190 bin varil artışla 6 milyon 120 bin varil olurken, Libya ise günlük yaklaşık 130 bin varil artışla 1 milyon 160 bin varil katkı sağladı.

Küresel petrol arzındaki büyüme yine ABD’de

Bu rapora göre, geçtiğimiz ayki yükseliş eğilimine rağmen ocakta hava şartlarına bağlı üretim kesintileri ve OPEC+ grubunun arz kesintileri sebebiyle küresel petrol arzında yılın ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine göre günlük 870 bin düşüş tahmin ediliyor.