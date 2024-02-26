Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandı

Uluslararası piyasalarda yeni haftaya ABD'deki büyüme verilerine odaklanarak, başladı. Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin, Nvidia gelecek dönemde de piyasaların yönü olacağı bekleniyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak da takip ettiği, çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.

FED MARTTA POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTABİLİR

Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizlik devam ediyor. Bankanın önde gelen isimlerinin yaptığı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistlere göre Fed yetkililerinin bu hafta da sözle yönlendirmelerine devam edecekler.

Para piyasalarında, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 20 ve haziranda ise yüzde 68 ile fiyatlanıyor.

PETROL

Petrol fiyatlarında küresel arz ve talep dengesi aranırken, talebin azaldığına yönelik verilerin fiyatları aşağı yönlü baskılamasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilim petrol arzı konusunda endişeleri artırıyor.

AVRUPA

Avrupa borsalarında da cuma günü zirve günüydü. Avrupa'da bugün ECB Başkanı Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, ECB ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin devam ettiğini belirterek, bu hafta açıklanacak Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

ASYA

Asya pay piyasalarında Japonya hariç negatif bir seyir öne çıkarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi rekor tazeledi.

Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi destekleyici adımlarına devam etmesi beklenirken, hükümetin cuma günü otomobil ve ev aletleri de dahil olmak üzere geleneksel tüketici ürünlerinin satışlarının artırılması yönündeki çağrısı dikkati çekti.

TÜRKİYE'NİN 5 YILLIK KREDİ RİSK PRİMİ 284 BAZ PUANA İNDİ

Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.416,70 puana taşırken, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de 284 baz puana indi.