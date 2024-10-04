Küresel piyasalar ABD'den gelecek habere odaklandı

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlik sürerken, bugün istihdam piyasasına ilişkin açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklık yaratabileceği öngörülüyor. Enflasyonun hedeflenen seviyelere ineceğine dair güven artarken, resesyon endişeleri fiyatlamaları zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Eylül ile biten haftada 225 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 3,4 puan artarak 54,9 seviyesine yükseldi ve bu, Şubat 2023'ten bu yana en yüksek değer oldu. Ancak, ağustosta fabrika siparişlerinin yüzde 0,2 gerilemesi, beklenmeyen bir durum olarak kaydedildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de dikkatle izleniyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, perakendeciler ve üreticilerin liman işçileri grevi ihtimali nedeniyle stokladıkları ürünlerin tedarik zincirinde kesintilere yol açabileceğini belirtti. Para piyasalarında, yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalırken, kasımda yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi olacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanma olasılığının riskleri artırdığını ve bu durumun bölge ekonomileri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine saldırma olasılığını gündeme getirerek, konunun tartışıldığını açıkladı.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu anda yüzde 3,85 seviyesinde, dolar endeksi ise 101,9'dan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2.663 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı Biden'ın açıklamaları sonrası 77,4 dolara yükseldi.

Dün, ABD borsa endeksleri negatif bir seyir izledi; Dow Jones endeksi yüzde 0,44, S&P 500 yüzde 0,17 ve Nasdaq yüzde 0,04 düştü. Avrupa borsalarında da jeopolitik riskler nedeniyle benzer bir durum yaşandı. Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin eylülde daraldığına dair veriler açıklandı; bileşik PMI 49,6 seviyesine gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesini gördü.

Yurt içinde ise, dün Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 2,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,37 artış gösterdi. Dolar/TL, dün yüzde 0,2 düşerek 34,1542 seviyesinden kapanırken, bugün 34,2380 seviyesinden işlem görmekte. BIST 100 endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 1,27 azalarak 8.898,23 puandan kapandı.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların açıklanması bekleniyor. Analistler, BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 puanın destek, 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

- 14.30 Türkiye, eylül ayı reel efektif döviz kuru

- 15.30 ABD, eylül ayı tarım dışı istihdam

- 15.30 ABD, eylül ayı işsizlik oranı

- 15.30 ABD, eylül ayı ortalama saatlik kazançlar