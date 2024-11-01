Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Dün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları eylülde aylık yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 2,7 ile tahminlerin hafif üzerinde arttı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Ekim ile biten haftada 216 bine düşerek öngörülerin altında gerçekleşti.

Ülkede İstihdam Maliyet Endeksi ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de iş gücü piyasası ve ekonomik faaliyetin iyi durumda kalmaya devam ettiğini enflasyonist baskıların ise azaldığını belirten analistler, bunun Fed'e faiz oranlarını kademeli olarak düşürme olanağı sağladığını aktardı.

Kurumsal tarafta ise teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Meta'nın açıkladıkları bilançolarında yapay zeka maliyetlerindeki artış beklentisine işaret etmeleri teknoloji hisselerinde satış baskısının derinleşmesine neden oldu.

Microsoft'un hisseleri, şirketin karı ve gelirinin beklentileri aşmasına karşın yapay zeka harcamalarının artacağını ve bulut işinde büyümenin yavaşlayacağını öngörmesi sonrası yüzde 6,1 değer kaybetti.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın hisseleri de şirketin gelir ve karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın kullanıcı sayılarının beklentileri karşılayamaması ve yapay zeka ile ilgili altyapı harcamalarında hızlanma beklendiğini bildirmesinin ardından yüzde 4,1 geriledi.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri ise OpenAI'nın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'de "SearchGPT" ismini verdiği arama motoru özelliğini başlaması sonrası yüzde 1,9 düştü.

Öte yandan, Coinbase'in hisseleri şirketin finansal sonuçlarının beklenenden zayıf gelmesi sonrası yüzde 15,3 değer kaybetti.

Piyasalar kapandıktan sonra açıklanan bilançolara göre, ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın geliri, temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 6 artış kaydederken, Amazon'un geliri, temmuz-eylül döneminde 158,9 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bunlara ek olarak, dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel'in geliri yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 6 azalarak 13,3 milyar dolara geriledi. Intel'in elde ettiği gelir, düşmesine rağmen 13 milyar dolarlık piyasa beklentilerini aştı.

Analistler, bugün, Exxon Mobil ve Chevron başta olmak üzere yoğun bilanço takviminin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 68 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,28 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yeni güne 104 seviyesinden başladı.

Altının ons fiyatı dün 2 bin 790,14 dolar seviyesini test ederek rekor tazelemesinin ardından yüzde 1,6 değer kaybederek 2 bin 743,94 dolardan kapandı. Yeni güne yükseliş eğiliminde başlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 751 dolar seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 1,9 yükselerek 74 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 74,1 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,90, S&P 500 endeksi yüzde 1,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,76 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif seyirle başladı.

ABD'de başkanlık seçimleri öncesinde azalan küresel risk iştahının etkisiyle Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir hakim oldu.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirim hızına yönelik belirsizlikler varlığını korurken, bölgede açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller öngörüleri zorlaştırıyor.

Dün bölgede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık bazda yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Beklenti, yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde artan TÜFE sonrasında ekonomistler, ECB'nin aralıktaki toplantısında 50 baz puanlık büyük çaplı bir faiz indirimine gitme olasılığının zayıfladığına işaret ediyor.

Bölgede işsizlik ise eylülde yüzde 6,3 ile değişiklik göstermedi.

ECB üyeleri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, dün açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefine ilişkin, "Büyük bir şok olmadığı sürece, bu 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir." dedi.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, ise yaptığı açıklamada, ECB'nin faiz oranlarını çok yavaş düşürme ve enflasyonu aşırı düşürme riskinden kaçınması gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Asya tarafında yeni işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, ABD'de teknoloji hisselerinde ortaya çıkan satış baskısı Asya tarafına da yayıldı.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2 seviyesinde gerçekleşerek zayıf kalmaya devam etti.

Çin'de ekim ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI ise 50,3 seviyesinde gerçekleşerek tahminleri geride bıraktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 değer kaybederek 8.863,88 puandan tamamladı.

Bugün uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 34,2553'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 34,3090'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI ve S&P'nin Türkiye değerlendirme raporu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra İngiltere ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.