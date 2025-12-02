Küresel piyasalar; kripto para piyasasındaki sert satış baskısı, Japonya Merkez Bankası’na (BoJ) yönelik faiz artırımı beklentilerinin tetiklediği tahvil faizi yükselişleri ve ABD imalat sektörüne dair artan endişeler nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Tahvil faizlerindeki artış, zayıf ekonomik veriler ve kriptodaki satış dalgası, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışını hızlandırıyor. Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği ve cuma günü açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) bu ortamda kritik önem kazandı. Tarım dışı istihdam verisinin aralık ayı faiz kararı sonrası gelecek olması ise Fed’in toplantıda sürpriz yapma olasılığını azaltıyor.

Para piyasası fiyatlamalarında Fed’in aralıkta faiz indirme ihtimali yüzde 87 seviyesinde bulunuyor. Öte yandan ABD’de açıklanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi PMI’ı kasımda 48,2’ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı ve temmuzdan beri en düşük seviyeye indi. Böylece imalat sektörü üst üste dokuzuncu ay daralma bölgesinde kaldı.

Fed ayrıca “Denetim ve Düzenleme Raporu”nun aralık sayısını yayımladı. Raporda, yüksek faiz oranları, sıkı kredi standartları ve düşen ticari gayrimenkul değerleri nedeniyle topluluk ve bölgesel bankaların ticari gayrimenkul kredilerinin yakından izlendiği vurgulandı.

Ticaret cephesinde ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Güney Kore’den ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergisinin yüzde 15’e düşürüleceğini açıkladı. Aynı zamanda ABD yönetimi, İngiltere ile ilaç fiyatlandırması konusunda prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Başkan Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın “ekonomik refah” anlaşması kapsamında İngiltere’de faaliyet gösteren ilaç şirketleri için daha iyi bir ortam sağlanması kararlaştırıldığı hatırlatıldı ve bu anlaşmanın ilaç şirketlerinin ABD’ye yatırımlarını sürdürmesini sağlayarak ABD’nin ilaç geliştirme ve üretimindeki liderliğini güçlendireceği belirtildi.

ABD Enerji Bakanlığı ise nadir toprak elementleri için yurt içi tedarik zincirlerini güçlendirmeye yönelik 134 milyon dolara kadar fon ayrılacağını bildirdi.

Dün 9 baz puan yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4,09’da dengelendi. Dolar endeksi 99,4 seviyesinde yatay seyrediyor. Tahvil faizlerindeki yükselişin baskısıyla altının onsu yüzde 0,5 düşüşle 4.218 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrol varili yüzde 0,1 kayıpla 63,1 dolarda işlem görüyor. Dün yüzde 5 düşerek 85.604 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bugün yüzde 1,4 toparlanarak 86.887 dolardan alıcı buluyor.

NEW YORK BORSASI GERİLEDİ

Dün satış ağırlıklı seyreden New York borsasında Nvidia’nın Synopsys’e 2 milyar dolarlık yatırım açıklaması sonrası Synopsys hisseleri yüzde 4,9 yükselse de genel endeksler düşüşte kapandı. Dow Jones yüzde 0,89, S&P 500 yüzde 0,53, Nasdaq yüzde 0,38 geriledi. Vadeli kontratlar yeni güne karışık başladı.

AVRUPA BORSALARI NEGATİF KAPATTI

Avro Bölgesi imalat PMI’ı kasımda 49,6’ya geriledi. Almanya’da 48,2 ile 9 ayın dibini gördü. İngiltere’de ise 50,2 ile 14 ayın zirvesine çıktı. Airbus hisseleri yazılım sorunu haberleriyle yüzde 5,81 düştü. FTSE 100 yüzde 0,18, CAC 40 yüzde 0,32, DAX yüzde 1,04, FTSE MIB yüzde 0,22 geriledi.Asya borsaları karışık

Fed faiz indirim beklentisi ve Güney Kore’ye gümrük indirimi Kospi’yi yüzde 1,8 yukarı taşırken, Çin emlak krizi nedeniyle yüzde 0,6 düştü. Nikkei yüzde 0,1, Hang Seng yüzde 0,2 yükseldi. Japonya 10 yıllık tahvil ihalesine talep 12 aylık ortalamanın üzerinde geldi; BoJ’un bu ay faiz artırımı ihtimali yüzde 80.Borsa İstanbul yükseldi

BIST 100 endeksi dün yüzde 2 prim yaparak 11.116,45 puandan kapandı. Dolar/TL 42,4610’da. TCMB zorunlu karşılık düzenlemesinde sadeleşmeye gitti ve kredi büyümesi sınırlamasını 1 yıl uzattı.

Analistler bugün yurt içinde sakin veri akışı, yurt dışında İngiltere konut fiyatları, Avro Bölgesi TÜFE ve işsizlik oranını takip edecek. BIST 100’de 11.250-11.300 direnç, 11.000-10.900 destek konumunda.