Küresel piyasalar kritik ABD verisine odaklandı

Kaynak: Bloomberght
Küresel piyasalar kritik ABD verisine odaklandı
Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak kritik enflasyon göstergesini merakla bekliyor.

ABD’de S&P 500 endeksi dün yüzde 0,1 yükselişle yeni bir rekora koşarken piyasalar kritik PCE verisinin olduğu gün tatil nedeniyle kapalı olacak.

Asya piyasaları da Wall Street endekslerindeki kazançları izleniyor. Neredeyse tüm Asya Pasifik hisse endeksleri pozitif bölgede işlem gördü.

Mirae Asset Securities Stratejisti Seo Sang-Young’a göre ABD’deki ralli, lokal faktörler ve çeyrek sonu portföy ayarlamaları yükselişi tetikliyor.

Kutsal Cuma sebebiyle ABD tahvilleri Asya piyasalarında işlem görmüyor.

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