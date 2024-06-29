Küresel piyasalarda gözler ABD istihdam verilerine çevrildi

Gözler istihdam rakamlarında

Amerika Merkez Bankası Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler geçen hafta küresel piyasalarda etkili oldu.

ABD'de son dönemde açıklanan veriler karışık sinyaller verdiğini belirten analistler, politika faizini düşürmek için aceleci davranmayacaklara dikkat çekerek, pay piyasalarında yatırımcıların "bekle-gör" tutumunu benimsemesidiğini ifade etti.

Fed yetkililerinin enflasyonun yavaşlamasına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini hatırlatan analistlere göre, istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, FED’in enflasyonda iyileşme sağlansa da henüz istenilen noktada olunmadığını hatırlatarak, iş gücü piyasasından alınacak olası soğuma sinyallerinin bankanın politika alanını rahatlatabileceğini ifade etti.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

86,11 dolarla 30 Nisandan bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı ise artan jeopolitik risklerin de etkisiyle haftayı yüzde 0,6 yükselişle 84,9 dolardan haftayı tamamladı.

Kripto para piyasalarında da oynaklık göze çarparken, 58 bin 410 dolara kadar gerileyen Bitcoin daha sonra 60 bin doların üzerinde dengelendi.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYRETTİ

New York borsasında, Nvidia başta olmak üzere teknoloji sektöründe yer alan şirketlerin değer kayıplarının sürmesiyle karışık bir seyir izlendi.Nvidia'nın hisseleri geçen hafta yüzde 1,61 değer kaybetti. Diğer çip şirketlerinden Qualcomm'un hisseleri yüzde 6,1 düşerken, Arm Holdings'in hisseleri yüzde 2,1 arttı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'nun, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurmasıyla şirketin hisse fiyatı yüzde 0,7 arttı.

Öte yandan Fed, stres testine tabi tuttuğu bankaların ciddi bir resesyonu atlatmak için iyi konumda olduğunu bildirdi.

Bu gelişmelerle, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalış kaydetti.

Gelecek hafta pazartesi inşaat harcamaları, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), çarşamba ADP istihdam raporu, dış ticaret dengesi, haftalık işsizlik başvuruları, dayanıklı mal siparişleri, Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları, cuma tarım dışı istihdam takip edilecek.

AVRUPA BORSALARI SATIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ

Avrupa borsalarında ise geçen hafta Almanya hariç negatif bir seyir izlendi.

Analistler, bölge genelinde seçim belirsizliklerinin devam etmesiyle risk iştahının törpülendiğini ifade ederek, Fransa'da yapılacak parlamento seçimlerinin ilk turunun pazar günü gerçekleştirileceğini anımsattı.

Para piyasalarında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl içinde 2 faiz indirimine daha gideceği fiyatlanırken, banka üyelerinin sözle yönlendirmeleri de yakından takip ediliyor.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Asya piyasalarında ise geçen hafta karışık bir seyir izlenirken, 161,3 ile 1986'dan bu yana en yüksek seviyeyi test eden dolar/yen paritesi haftayı yüzde 0,8 artışla 160,90'dan tamamladı.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japon yenindeki değer kaybına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ani ve tek taraflı hamlelere karşı dikkatli hareket etmesi nedeniyle para birimini savunmak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Gelecek hafta pazartesi imalat sanayi PMI, çarşamba enflasyon, perşembe TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, cuma hazine nakit dengesi takip edilecek.