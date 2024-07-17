Küresel piyasalarda kafalar karışık

Dünya genelinde merkez bankaları enflasyonla mücadelede geride kalmaya başlarken, faiz indirimi adımlarına ilişkin beklentiler de günden güne netlik kazanıyor.

Bu veriler kapsamında, Fed'in eylülde faiz indirimlerine başlaması sonrasında aralıkta da politika faizini düşüreceği ön görülürken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) da aynı aylarda Fed'e eşlik edeceği tahmin ediliyor.

Diğer yandan Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği esnada silahlı saldırıya uğramasının ardından Trump'ın başkanlık ihtimali oldukça güçlenirken kuvvetlenirken Asya'da satış baskısının artması da dikkati çekiyor.

Analistler, ilgili gelişmelerin fiyatlamaları zorlaştırdığını söyleyerek yeniden başkan seçilmesi durumunda Trump'ın izleyeceği politikalara ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu vurguladı.

New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 0,2, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,85 yükseliş kaydetti.

S&P ve Dow Jones endeksleri rekor kapanış kaydetti.. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne ise karışık bir bölgede başladı.

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı eğilim dün de sürerken, bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Ayrıca, yarın ECB'nin açıklayacağı faiz kararının varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalardan alınacak ipuçları yakından takip edilecek.