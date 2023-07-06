Küresel piyasalarda negatif seyir devam ediyor

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda negatif seyir devam ediyor

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar günden güne güçlenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarından alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırdı.

Söz konusu tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında faiz oranının 25 baz puan artırılmasından yana olduğunu veya böyle bir teklifi destekleyebileceklerini belirttiklerini ortaya koydu.

Tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesinin uygun olacağı görüşünde olduğu aktarıldı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, bankanın haziran ayında faiz oranını sabit tutma yönündeki kararını desteklediğini belirtti.

Fed'in arz ve talebi dengeleme konusunda hala yapması gerekenler olduğunu söyleyen Williams, faiz oranıyla ilgili daha yapılacak işlerin olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı yönündeki öngörü güçlü kalmaya devam ederken, bankanın sene sonuna kadar politika faizini yüzde 5,50-5,75 bandına çekebileceği ihtimali de öne çıktı.

Tahvil piyasalarında dün satış baskısı öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,94'le 8 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,2, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,38 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni günde de düşüşle başladı.

Avrupa'da enflasyon ve resesyon endişesi varlık fiyatlarını baskılamaya devam ederken, Fransa'da devam eden olaylar da risk iştahını baskılamayı sürdürüyor.

Dün bölgede açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,9 azaldı.

Öte yandan, ECB'nin beklenti anketine göre 12 aylık enflasyon beklentileri yüzde 3,9'a geriledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,63, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,59 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

New York borsasındaki satış ağırlıklı seyir yeni günde Asya pay piyasalarına da taşınırken, Çin hükümetinin daha fazla ekonomi destek paketi açıklamayabileceğine yönelik haber akışı da satış baskısını destekliyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,1 geriledi.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 artışla 6.106,76 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.121,60 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 artışla 26,0754'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,0780 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.250 ve 6.400 seviyelerinin direnç, 6.080 ve 6.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.(AA)

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