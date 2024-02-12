Küresel piyasalarının yeni haftada gözü veri takviminde

New York Borsası, dördüncü çeyrek bilançolarında tahminlerin iyi gelmesi ve kar açıklayan teknoloji şirketleriyle birlikte yeni zirvelere çıktı. ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesi "yumuşak iniş" senaryolarını desteklerken, dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesi de yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Analistler, ABD'de aralık ayı enflasyon verisindeki aşağı yönlü revizyonun önemli olduğunu aktardı. Fed'in faiz oranlarının düşürmeye başlaması için bu verilerin önemli olduğunu belirten analistlere göre, Fed için önemli bir gelişme.

Analistler, bu hafta yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu aktararak, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakma ihtimalinin yüzde 83, mayısta faiz indirimine başlama ihtimalinin ise yüzde 63 ile fiyatlandığını dile getirdi.

AVRUPA

Avrupa borsalarında pozitif seyir sürerken, cuma günü sadece İtalya'daki borsa negatifi gördü. Avrupa'da da bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin en çok hissedildiği bölge olan Avrupa'da verilerden karışık sinyaller alındığını anımsatarak, bu hafta bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilerin merkez bankalarının önümüzdeki dönemde atacağı adımlara yönelik sinyal verebileceğini söyledi.

Hafta içinde Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin yanı sıra İngiltere'de enflasyon ve büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Asya'da ise yeni yıl tatil nedeniyle bir çok ülkede işlem gerçekleşmedi. Yurt içi piyasalarda da cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı rekorla tamamlamıştı.

İstanbul Borsası BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.