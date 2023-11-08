Küresel yazılım geliştiricisi ERP çözümünün Türkçe sürümünü duyurdu

Süregelen küresel ekonomik dalgalanmalar, iş dünyasını çözüm arayışına itti. Gartner’ın açıkladığı veriler, dört kuruluştan birinin 2026’ya kadar bir dijital dönüşüm modelini benimseyeceğine işaret etti.

Küresel yazılım geliştiricisi ERP çözümünün Türkçe sürümünü duyurdu

Küresel çapta 1 milyondan fazla şirkete ticari dijitalleştirme çözümleri sunan yazılım geliştiricisi 1Ci ise esnek ve ölçeklenebilir ERP çözümünün Türkçe sürümünü devreye alarak Türk şirketlere rekabet gücü kazandıracağını açıkladı.

Globalde süregelen ekonomik ve politik gelişmeler, iş dünyasını harekete geçiriyor. Daha sağlam ve güvenilir bir yapı kurmak amacıyla yatırım alanlarını çeşitlendiren şirketler, iş süreçlerini hızlandırmak, kaynaklarını doğru yönetmek ve izlenebilirliği artırmak için teknoloji ve dijital dönüşüme yatırım yapıyor. Dünya çapında 1 milyondan fazla şirkete ticari dijitalleştirme çözümleri sunan yazılım geliştiricisi 1Ci ise güçlü üretim otomasyon aracı 1C:ERP Türkçe sürümünü devreye aldı. Şirket, bütçeleme ve planlama modüllerini içeren hepsi bir arada çözümü sayesinde Türk şirketlerin büyümesini, yoğun rekabet ortamında ayakta kalmasını ve dijital çağın zorluklarını aşmasını sağlayacak.

DÖRT KURULUŞTAN BİRİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRECEK

Gartner’ın açıkladığı istatistikler, kuruluşların %75inin 2026ya kadar bulutu temel alan bir dijital dönüşüm modelini benimseyeceğine işaret ediyor. Ticari dijitalleşmede ERPnin (Kurumsal Kaynak Planlama) önemli bir çözüm olarak öne çıktığını söyleyen 1Ci Türkiye Yöneticisi Mert Onay, Türkiye pazarına sundukları ERP çözümlerine dair, Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Türk şirketlerin, operasyonel gücünü ve kuruma özel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarladığımız 1C:ERP Türkçe, iş süreci yönetimini merkezileştiriyor. Böylece sürdürülebilir rekabet gücü kazandırarak büyük resme odaklanmalarına olanak tanıyor” dedi.

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“ŞİRKETLERİN ÜRETİM HACMİNİ %39, VERİMLİLİĞİ %35, SİPARİŞ İZLEME HIZINI %85 ARTIRIYORUZ”

1Ci Türkiye Yöneticisi Mert Onay, 1C:ERP Türkçenin faydalarının başında, kullanıcı işletmeyi güçlendirme potansiyeli yer alıyor. Tüm iş akışlarını tek bir ERP sistemine entegre ederek büyümeyi ve rekabet gücünü tetikliyoruz. Şirketlerin modern iş zorluklarını aşmalarına yardımcı olmak adına insan faktörlü hataları en aza indirmek için birleşik standartlar uyguluyoruz. İş süreçlerinin şeffaflığı için kontrol araçları sunuyoruz. Sezgisel kontrol panelleriyle de veriye dayalı karar alınmasını sağlıyoruz. Temel iş süreçlerini değiştirmeden operasyonları kolaylaştırıyoruz. Tüm bunlar, sürümümüzü bir çözüm haline getiriyor” diyerek sözlerine şunları ekledi: ERP sistemimizle şirketlerin ürün girişinden teslimine kadarki tüm süreci otomatikleştirerek izlenmesini ve yönetilmesini kolaylaştırırken katma değer kazandırıyoruz. Örneğin 1Ci:ERP çözümünü kullanan bir işletmenin üretim hacmi %39 artarken, müşteri siparişlerini izleme süreçleri de %85 hızlanıyor. Çalışan verimliliği %35 artıyor.”

TÜRK ŞİRKETLERİN PAZARA LİDERLİK ETMESİNİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ”

Satış, operasyon, üretim, müşteri ilişkileri gibi süreçleri desteklediklerinin altını çizen Mert Onay, ERP çözümümüzü iş süreçlerine hızla uygulayabiliyoruz. Bulut veya şirket içi ERP dağıtımı ile mobil cihazlar aracılığıyla erişilmesine olanak tanıyoruz. Dünyanın her yerindeki farklı sektörlerden şirketlerin işlerini ve gelirlerini artırmalarına aracılık eden, ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayan 1Ci olarak, 1C:ERP Türkçe sürümümüzle de Türk şirketlerin daha hızlı büyümelerini, pazara liderlerlik etmelerini, dijitalleşmenin zorluklarını aşmalarını mümkün kılacağız. Geleceklerini şekillendirmelerinin önünü açacağız” ifadelerini kullandı.

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