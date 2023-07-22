Kürsü Platformu'ndan yeni bildiri

Kürsü Platformu son zamanlarda yaşanan cinsiyetçi kutuplaşmalara tepki olarak bir bildiri yayınladı.

Kürsü Platformu'ndan yeni bildiri

Kürsü Platformu, bir grup gencin Türkiye’nin sosyal ve siyasal sorunlarını entelektüel boyutta ele almak, bilimsel yöntemle ortaya koymak , eleştirel bir bakış açısıyla konuları değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmak amacıyla oluşturuldu.

Platform son zamanlarda yaşanan cinsiyetçi kutuplaşmalara tepki olarak bir bildiri yayınladı.

Kendilerini ülkenin durumundan memnun olmayan Türk gençleri olarak tanımlayan Kürsü Platformu geçtiğimiz günlerde ortaya atılan eğitimde kız çocuklarına ayrı okul fikrine bu bildiri ile tepki gösterdi.

Tahtapod.com, Twitter sohbet odaları, Youtube gibi sosyal medya mecralarının yanı sıra kitap-dergi vb. yayınlarda da düşüncelerini paylaşan, gündemi tartışan Kürsü, yayınladığı son bildiride son zamanlarda sayısı artan yasaklara ve cinsiyetçi söyleme dikkat çekildi. Özgülük alanının daraltıldığını belirten Platform, bazı dini yapılanmaların baskısı ile yaşanan festival yasaklarına ve Milli Eğitimde ortaya atılan kız-erkek ayrımı fikrine tepki gösterdi.

Cinsiyet ve cinsel yönelimler üzerinden kasıtlı şekilde toplumu kutuplaştırıcı söylemlerle bir 'menzile' yüründüğünü ifade eden Kürsü platformu, sağlıklı bir kimlik gelişimi için karma eğitimin pedagojik açıdan son derece faydalı olduğuna dikkat çekti.

Kişilerin, cinsiyetleri üzerinden değil; karakterleri, haysiyetli duruşları, insanî değerlere sadakati ve topluma katkısı üzerinden değerlendirilmesini gerektiğini savunan grup, Osmanlı aydınlanmacılarından Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm yakın tarihimizin çağdaşlaşma için mücadele ettiğini, bu mücadeleyi karartmaya kimsenin gücü yetmeyeceğini ifade etti.

Bildiriye Milli Düşünce Merkezi, Birlik ve İlerleme Düşünce Derneği, Tahtapod.com, haberiniz.com, Yaş Türkistan Haber, Milliyetçi Odak ile Tonyukuk, Burhi, Efe Aydal, Ambargo Tv, Meşale gibi sosyal medya fenomenleri imza verdi.

Öne Çıkanlar
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Son Haberler
Özgür Demirtaş büyük tehlikeleri açıkladı. Erdoğan boş ev vergisi alınacak demişti Güncel
Özgür Demirtaş büyük tehlikeleri açıkladı. Erdoğan boş ev vergisi alınacak demişti
Türk genci 30 yıl sonra ailesini buldu. ABD'li aileye evlatlık verilmişti Güncel
Türk genci 30 yıl sonra ailesini buldu. ABD'li aileye evlatlık verilmişti
Alarm verildi. Belediye Başkanı uyardı: 45 günlük su kaldı Güncel
Alarm verildi. Belediye Başkanı uyardı: 45 günlük su kaldı
Çeşme'deki yangın kontrol altında Güncel
Çeşme'deki yangın kontrol altında
5 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Resmi Gazete'de yayımlandı Güncel
5 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kalacak Ekonomi
İlaç devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kalacak