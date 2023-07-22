Kürsü Platformu'ndan yeni bildiri

Kürsü Platformu, bir grup gencin Türkiye’nin sosyal ve siyasal sorunlarını entelektüel boyutta ele almak, bilimsel yöntemle ortaya koymak , eleştirel bir bakış açısıyla konuları değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmak amacıyla oluşturuldu.

Platform son zamanlarda yaşanan cinsiyetçi kutuplaşmalara tepki olarak bir bildiri yayınladı.

Kendilerini ülkenin durumundan memnun olmayan Türk gençleri olarak tanımlayan Kürsü Platformu geçtiğimiz günlerde ortaya atılan eğitimde kız çocuklarına ayrı okul fikrine bu bildiri ile tepki gösterdi.

Tahtapod.com, Twitter sohbet odaları, Youtube gibi sosyal medya mecralarının yanı sıra kitap-dergi vb. yayınlarda da düşüncelerini paylaşan, gündemi tartışan Kürsü, yayınladığı son bildiride son zamanlarda sayısı artan yasaklara ve cinsiyetçi söyleme dikkat çekildi. Özgülük alanının daraltıldığını belirten Platform, bazı dini yapılanmaların baskısı ile yaşanan festival yasaklarına ve Milli Eğitimde ortaya atılan kız-erkek ayrımı fikrine tepki gösterdi.

Cinsiyet ve cinsel yönelimler üzerinden kasıtlı şekilde toplumu kutuplaştırıcı söylemlerle bir 'menzile' yüründüğünü ifade eden Kürsü platformu, sağlıklı bir kimlik gelişimi için karma eğitimin pedagojik açıdan son derece faydalı olduğuna dikkat çekti.

Kişilerin, cinsiyetleri üzerinden değil; karakterleri, haysiyetli duruşları, insanî değerlere sadakati ve topluma katkısı üzerinden değerlendirilmesini gerektiğini savunan grup, Osmanlı aydınlanmacılarından Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm yakın tarihimizin çağdaşlaşma için mücadele ettiğini, bu mücadeleyi karartmaya kimsenin gücü yetmeyeceğini ifade etti.

Bildiriye Milli Düşünce Merkezi, Birlik ve İlerleme Düşünce Derneği, Tahtapod.com, haberiniz.com, Yaş Türkistan Haber, Milliyetçi Odak ile Tonyukuk, Burhi, Efe Aydal, Ambargo Tv, Meşale gibi sosyal medya fenomenleri imza verdi.