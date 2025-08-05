Kurşun yağmuruna tuttular! İş yeri önünde korku dolu anlar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir iş yerinin önünde kimliği belirsiz üç kişi,2 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırının nedeni henüz öğrenilemedi. Polis olay yerinde yaptığı çalışmada çok sayıda mermi kovanı buldu.

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kayakyolu Semti'nde bir işyerinin önünde henüz kimlikleri belirlenemeyen üç şahıs K.D.G. ve Y.G.'ye silahla saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaralandığı olayda yaralı şahıslara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı.

Olay yerinde çok sayıda kurşuna ait kovan bulundu. Bu arada alaya karışan şahısların yakalanması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Alınan bilgilere göre yaralıların herhangi bir hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Kurşun yağmuruna tuttular! İş yeri önünde korku dolu anlar

Kurşun yağmuruna tuttular! İş yeri önünde korku dolu anlar

Kurşun yağmuruna tuttular! İş yeri önünde korku dolu anlar

Kurşun yağmuruna tuttular! İş yeri önünde korku dolu anlar

Kurşun yağmuruna tuttular! İş yeri önünde korku dolu anlar

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