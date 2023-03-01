1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kurt sürüsü köyü bastı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kurt sürüsü, köy meydanına kadar indi. Köydeki köpeklerin tepki vermesi sonucu kurt sürüsü, ormanlık alana doğru kaçtı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 13:04
Takip Et

Kurt sürüsü köyü bastı

Kurt sürüsü köyü bastı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde Sabuncular köyünde gece vakti kurt sürüsü, köy meydanına kadar indi. Köyde köpeklerin tepki vermesi üzerine kurtlar, etrafa dağıldı. 

Bir süre sonra köye kadar gelen 5 kurt, ormanlık alana doğru kaçtı. Kurtların köy meydanına kadar inmesi, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kurtların köy meydanına geldiği sırada köpeklerin havladığı ve daha sonra köyden uzaklaştıkları görülüyor.

Köylüler, kurt sürüsünün köye kadar indiğini belirterek, “Gece saatlerinde Sabuncular köyümüzün meydanına kadar 5 kurt geldi. Köpeklerin havlaması üzerine kurtlar ormanlık alana kaçtı" dediler.

Köylüler "Duyumlarımıza göre çevremizdeki bazı köylerimizde kurtların, köpeklere saldırdığı ve bazı köpekleri de alıp götürdüklerini söylediler. Allah’a şükür bizim köyümüzde bir zarar oluşmadı. Koyunlarımız, hayvanlarımız ya da köpeklerimizde bir şey yok şükür” diye konuştular.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
3
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
4
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
5
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
6
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
7
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.