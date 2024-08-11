Kurt yavrusu besleyene büyük ceza

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan bir kişi, evinde beslediği kurt yavrusunu sosyal medya hesabında paylaşınca 26 bin 839 lira cezai işlemle karşılaştı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erciş Şube Şefliği ekipleri, bu paylaşım üzerine harekete geçti.

Ekipler, şahsa ulaştıktan sonra 4915 sayılı Kanun kapsamında 14 bin 839 TL idari para cezası ve beslediği tespit edilen iki kurt yavrusu için 12 bin TL tazminat kararı verdi.

DKMP ekipleri, operasyon sırasında destek veren Çaldıran Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı'na teşekkür etti.