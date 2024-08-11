Kurt yavrusu besleyene büyük ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kurt yavrusu besleyene büyük ceza

Van'ın Erciş ilçesinde evinde kurt yavrusu besleyen bir kişiye 26 bin 839 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan bir kişi, evinde beslediği kurt yavrusunu sosyal medya hesabında paylaşınca 26 bin 839 lira cezai işlemle karşılaştı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erciş Şube Şefliği ekipleri, bu paylaşım üzerine harekete geçti.

Ekipler, şahsa ulaştıktan sonra 4915 sayılı Kanun kapsamında 14 bin 839 TL idari para cezası ve beslediği tespit edilen iki kurt yavrusu için 12 bin TL tazminat kararı verdi.

DKMP ekipleri, operasyon sırasında destek veren Çaldıran Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı'na teşekkür etti.

aw265003-02.jpg

aw265003-01.jpg

İlgili Haberler
Kampa geldikleri karavan devrildi: Çift yaralandı
Kampa geldikleri karavan devrildi: Çift yaralandı
Kaçak hayvan uzvu operasyonu
Kaçak hayvan uzvu operasyonu
Son Haberler
Taha Akgül veda etti Spor
Taha Akgül veda etti
Harris ile Trump arasındaki fark açılıyor Dünya
Harris ile Trump arasındaki fark açılıyor
Acun Ilıcalı kancayı attı Spor
Acun Ilıcalı kancayı attı
Sakarya'da çift kuyruklu kertenkele görüldü Yaşam
Sakarya'da çift kuyruklu kertenkele görüldü
Maltepe'de süt yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı Gündem
Maltepe'de süt yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı Yaşam
Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı
Twitch yayıncısı Amouranth tahtını devretti Magazin
Twitch yayıncısı Amouranth tahtını devretti