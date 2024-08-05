Kürtaj yasası ortalığı karıştırdı

Dünyanın en geniş Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapan Endonezya'da kürtaj, tıbben acil görülen durumlar veya tecavüz durumları haricinde yasadışı. Yeni düzenlemeler, tecavüz mağduru olarak tanınmak için kadınların yalnızca polis tarafından verilebilen bir belge edinmeleri gerektiğini şart koşuyor.

Daha önce kadınlar bu belgeyi sağlık çalışanlarından ya da psikologlardan alabiliyordu.

Endonezya Ulusal Polisi, daha geniş kapsamlı bir sağlık yasasının parçası olan ve bugün itibariye yürürlüğe giren yasa veya tecavüz mağdurlarıyla başa çıkmak için polis prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi talebine yanıt vermedi.

Endonezya Ceza Adalet Reformu Enstitüsü'nden (ICJR) Maidina Rahmawati'ye göre polis, acil doğum kontrolü veya güvenli kürtaj hizmetleri sağlamak da dahil olmak üzere tecavüz mağdurlarına yönelik özel yardımlar ve memurlar için özel eğitim konusunda henüz herhangi bir iç düzenleme yayınlamadı.

Kürtajın yaygın olarak tabu olarak görüldüğü bir ülkede, kadın hakları aktivistleri düzenleme değişikliğinin tecavüz mağdurlarını yardım için yetkililere başvurmaktan caydırabileceğini belirtiyor.

Yasanın revize edilmesini talep eden Jakarta Feminist adlı grubundan Olin Monteiro "Genel olarak kadınlar kültür, normlar ve ayrıca din yüzünden hala dışlanıyor. Buna bir son verilmeli" dedi.