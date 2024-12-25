Kurtarıcı kamyonet kundaklandı: 3 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kurtarıcı kamyonet kundaklandı: 3 kişi gözaltına alındı

Karamanda yol kenarında park halinde bulunan bir kurtarıcı kamyonet, yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Kısa sürede demir yığınına dönen araç üzerine çalışma yapan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, gece saat 23.45 sıralarında Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 727. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan 41 TD 126 plakalı kurtarıcı kamyonet, şoför mahalline yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

Kurtarıcı kamyonet kundaklandı: 3 kişi gözaltına alındı

Aracın yandığını ve olay yerinden 3 kişinin kaçtığını gören bir vatandaş durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine adrese itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yanan kurtarıcı kamyonete müdahale ederken, polis ekipleri de şüphelileri yakalayabilmek için sanayi sitesini ablukaya aldı.Kurtarıcı kamyonet kundaklandı: 3 kişi gözaltına alındı

Verilen eşkaller doğrultusunda çalışma başlatan ekipler aracı kundakladıkları ileri sürülen şüpheliler H.A., H.K. ve T.A.'yı olay yerinden fazla uzaklaşamadan kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, itfaiye tarafından söndürülen kurtarıcı kamyonetse tamamen yanarak demir yığınına döndü.

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Olay yeri inceleme ekibi de kundaklanan araçta çalışma yaptı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kurtarıcı kamyonet kundaklandı: 3 kişi gözaltına alındı

Kurtarıcı kamyonet kundaklandı: 3 kişi gözaltına alındı

Kurtarıcı kamyonet kundaklandı: 3 kişi gözaltına alındı

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