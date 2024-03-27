Son dakika... Almanya'da 4 Türk'ün öldüğü yangın kundaklama çıktı

Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, yangının kundaklama olduğu belirlendi. Belediye tarafından yas ilan edildi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, 4 katlı binanın 2. katında başlayan yangına çatı katındaki evlerinde gece uyurken yakalanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Yangından sonra binadaki 21 kişinin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, dumandan etkilenen çok sayıda kişinin olay yerinde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Polis binada yaşayanların kimliklerine ilişkin açıklama yapmazken, çevre sakinlerinden edinilen bilgiye göre, ölen kişilerin Bulgar Türk'ü olduğu belirtildi.

Yangına ilişkin yapılan incelemelerde, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Solingen'de yaşanan olayın kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Wüst, "Korkunç bir trajedi. İnsanlar beklenmedik bir şekilde hayatlarından koparılıyor. Düşüncelerim, tamamen iyileşmelerini dilediğim yaralılar ve yakınlarıyla birlikte. Olay yerindeki kurtarma ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach da olay yerinde inceleme bulundu. Belediye binasındaki bayrakların yarıya indirileceğini belirten Kurzbach, ölenler için üzüntü duyduğunu belirtti, yaralılara acil şifa diledi. Kurzbach, "Sizden beklemenizi ve daha sonraki araştırmaların neler ortaya çıkaracağını görmenizi rica ediyorum. Bana göre, böyle bir anda herkesin spekülasyon yapmaktan kaçınması gerekiyor. Polis ve savcılık yapılması gereken her şeyi yapıyor" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.