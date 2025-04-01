Kurtarma ekibinin liderine ayı saldırdı

Pazar akşamı gerçekleşen olayda, Predeal Dağ Kurtarma ekibinin lideri, ayının saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olayın ardından harekete geçen yerel yetkililer, saldırgan ayının bir dişi olduğunu ve yanında iki yavrusunun bulunduğunu tespit etti. Yetkililer, pazartesi akşamı ayıyı etkisiz hale getirdi.

Yetkililer, hayvanın saldırgan tavırları nedeniyle halk için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Operasyonun ardından ayının iki yavrusu güvenli bir bölgeye taşındı.

AĞIR YARALANAN KURTARMA LİDERİ TEDAVİ ALTINDA

Saldırıya uğrayan dağ kurtarma ekibi liderinin, olay sırasında mesai saatleri dışında olduğu ve evine doğru giderken saldırıya uğradığı öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ayı aniden ortaya çıkıp kurtarma görevlisine saldırarak baş, yüz ve sırt bölgesinde ağır yaralanmalara neden oldu. Bilinci kapalı olarak bulunan yaralı, hızla Braşov’daki hastaneye kaldırıldı.

Yerel basın, saldırıya uğrayan kişinin Predeal Dağ Kurtarma ekibinin lideri olduğunu doğruladı. Yetkililer, hastanın hayati tehlikesinin sürdüğünü ancak durumunun stabil hale getirildiğini açıkladı.

HAVAYOLU İLE ACİL SEVK

Braşov İl Hastanesi yetkilileri, ağır yaralı hastanın daha kapsamlı tıbbi müdahale alabilmesi için Bükreş’teki Floreasca Hastanesi’ne sevk edileceğini duyurdu. Yetkililer, hastanın Ghimbav Havalimanı’ndan tıbbi bir uçakla taşınacağını bildirdi.

Braşov İl Hastanesi sözcüsü Marius Leonte, "Hastamız şu an stabil durumda. Floreasca Hastanesi ile irtibat kuruldu ve hasta havayolu ile Bükreş’e nakledilecek" açıklamasında bulundu.

Olay, bölgede ayılarla ilgili güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, insanların doğal yaşam alanlarına müdahalelerinin ayıların yerleşim bölgelerine yaklaşmasına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.