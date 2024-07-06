Kurtarmaya giren cankurtaranların kullandığı jet ski takla attı: 2 yaralı

Olay, Karasu ilçesi sahilinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, suda boğulma vakası ihbarı alan cankurtaranlar bölgeye doğru hareket etti. Jet ski ile boğulma tehlikesi geçinen vatandaşa doğru giden cankurtaran kontrolündeki jet ski ters döndü. Olay sırasında 2 cankurtaran yaralandı.

Olayın ardından hemen diğer bir cankurtaran ekibi harekete geçerek ekip arkadaşları ve boğulma tehlikesi geçiren kişiler kurtardı.

Kıyıya çıkarılan cankurtaranlar olay yerindeki ilk kontrollerinin sonrasında hastaneye kaldırıldı.