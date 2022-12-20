Arjantinli futbolcular büyük tehlike atlattı

Arjantin'in 36 sene sonra Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından binlerce taraftar Buenos Aires'te sokaklara indi.

Kutlamalar sırasında ise Milli Takım büyük bir tehlike atlattı.

Üstü açık otobüsle tura çıkan Messi ve arkadaşları otobüsün üzerinden düşmekten son anda kurtuldu.

Kameraya yansıyan o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ÇILGIN KUTLAMA DEVAM ETTi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires başta olmak üzere tüm Dünya'daki taraftarları bu tarihi anları yaşamak için saatlerce kutlama yaptı.

Arjantin'in Dünya Kupası kazanan takımını taşıyan uçak, Buenos Aires'e iniş yaptı. Adeta ulusal bayram havası yaşanan ülkede futbolcular coşkulu bir karşılama ile karşılaştı.

Arjantin'de gece yarısı olmasına rağmen binlerce taraftar Messi ve arkadaşlarını kahraman gibi karşıladı. Uçaktan Lionel Messi elinde Dünya Kupası ile indi ve taraftarları selamladı.