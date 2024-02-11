Kurtlar bu sefer de Gümüşhane’de görüldü

Kaynak: İHA
Kurtlar bu sefer de Gümüşhane’de görüldü
Gümüşhane Giresun karayolunda Kirazlık köyü yakınlarında 2 kurt görüntülendi.

Son günlerde yüksek dağ köylerinde sürü halinde sık sık görüntülenen kurt sürüleri bu kez Torul ilçesinin Kirazlık köyünde ana yola kadar inerken görüntülendi.

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KURTLAR BİR SÜRE SONRA GERİ DÖNDÜ
Gümüşhane-Giresun karayolu üzerinde olta balıkçılarının sıklıkla kullandığı Kirazlık köyü girişinde yolun yamacından aşağıya inerken görülen 2 kurt balıkçıların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.
Bölgedeki Torul barajının kenarında balık tutmaya giden amatör balıkçılar ana yol kenarında 2 büyük kurt gördü. Ana yola inmek isteyen kurtların birini cep telefonuyla görüntülemeyi başaran balıkçılar kısa süreli şaşkınlık yaşarken kurtlar bir süre sonra tepelik alana geri döndü.

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“TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU”
Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan olta balıkçıları, “Balığa giden hobidaşlarımızın ve Kirazlık köyünde ikamet eden hemşehrilerimizin dikkatli olmasını istiyoruz. Gördüğümüzde tüylerimiz diken diken oldu. Değişik ve garip duygular hissettik. İnşallah kimseye zarar vermeden nesilleri devam eder” ifadelerini kullandı.

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