Kurtlar kansere karşı bağışıklık geliştirdi. İnsanlık için umut ışığı oldu

Kaynak: NTV
Kurtlar kansere karşı bağışıklık geliştirdi. İnsanlık için umut ışığı oldu
Çernobil’de yaşayan ve radyasyona maruz kaldıkları için mutantlaşan kurtların kansere karşı bağışıklık geliştirdiği ortaya çıktı.

NTV’de yer alan habere göre, Çernobil Felaketinin ardından geçen 38 yılda vahşi yaşam, radyasyondan etkilenmemiş gibi görünen kurt sürüleri de dahil olmak üzere bölgeyi yeniden ele geçirdi.

Princeton Üniversitesi'nden evrimsel biyolog ve ekotoksikolog olan Cara Love, mutant kurtların radyoaktif ortamlarda hayatta kalabilmek için nasıl evrimleştiğini araştırıyor.

2014 yılında Love ve meslektaşları Çernobil'e girdiler ve yabani kurtlara radyasyon dozimetreleri yerleştirilmiş GPS tasmaları taktılar. Bu sırada kansere neden olan radyasyona verdikleri tepkileri anlamak için hayvanlardan kan örnekleri de alındı.

Özel tasmalar araştırmacıların kurtların nerede olduğunu ve ne kadar radyasyona maruz kaldıklarını gerçek zamanlı olarak takip edebilmesini sağladı.

Bu kurtların yaşamları boyunca günde 11,28 milirem radyasyona maruz kaldıkları ortaya çıktı. Bu oran insanlar için yasal güvenlik sınırının altı katından fazla.

Araştırmacılar Çernobil kurtlarının bağışıklık sistemlerinin normal kurtlardan farklı göründüğünü ve radyasyon tedavisi gören kanser hastalarınınkine benzer olduğunu buldu.

Ekipler kurt genomunun artan "kanser riskine karşı dirençli" görünen belirli bölgelerini saptadı.

Araştırma, insanlardaki gen mutasyonlarının kanserden kurtulma şansını nasıl artırabildiğini incelemek için anahtar olabilir.

Bulgular özellikle değerli; çünkü bilim insanları, köpeklerin kanserle laboratuvar farelerine kıyasla insana daha benzer şekilde savaştığını ortaya çıkardı.

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