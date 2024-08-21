Kurtlar Vadisi hayranı ofisini Polat Alemdar'ın ofisi gibi yaptırdı

Kurtlar Vadisi dizisine olan hayranlığını bir adım öteye taşıyan bir adam, iş yerini dizinin baş karakteri Polat Alemdar’ın ofisine benzer şekilde tasarlattı. Ofisin en dikkat çeken özelliği, tıpkı dizideki gibi gizli bir bölmeye ve şifreyle girilen bir kapıya sahip olması. Ofis tasarımı, kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı ve büyük ilgi topladı.

Polat Alemdar’ın ikonik ofisini gerçeğe dönüştüren adam, bu adımıyla birçok dizi hayranının takdirini kazandı. Ofisin fotoğrafları ve videoları sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.