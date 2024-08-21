Kurtlar Vadisi hayranı ofisini Polat Alemdar'ın ofisi gibi yaptırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Kurtlar Vadisi hayranı ofisini Polat Alemdar'ın ofisi gibi yaptırdı

Kurtlar Vadisi dizisinin büyük hayranı olan bir adam, iş yerini Polat Alemdar’ın ofisi gibi tasarlatarak sosyal medyada gündem oldu. Dizideki gibi gizli bölmesi ve şifreyle girilen kapısıyla dikkat çeken ofis, kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü.

Kurtlar Vadisi dizisine olan hayranlığını bir adım öteye taşıyan bir adam, iş yerini dizinin baş karakteri Polat Alemdar’ın ofisine benzer şekilde tasarlattı. Ofisin en dikkat çeken özelliği, tıpkı dizideki gibi gizli bir bölmeye ve şifreyle girilen bir kapıya sahip olması. Ofis tasarımı, kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı ve büyük ilgi topladı.

Polat Alemdar’ın ikonik ofisini gerçeğe dönüştüren adam, bu adımıyla birçok dizi hayranının takdirini kazandı. Ofisin fotoğrafları ve videoları sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

Öne Çıkanlar
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Son Haberler
TBMM'de sandalye dağılımı değişti Siyaset
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Memur ve emekli zammı için 3'lü hesap. Milyonlar bu haberi bekliyordu Ekonomi
Memur ve emekli zammı için 3'lü hesap. Milyonlar bu haberi bekliyordu
Afganistan BM Özel Raportörü Bennett'in ülkeye girişini yasakladı Dünya
Afganistan BM Özel Raportörü Bennett'in ülkeye girişini yasakladı
Gizem Örge böyle ortaya çıktı Spor
Gizem Örge böyle ortaya çıktı
Omuz çıkıklarının iyileşme süresiyle kritik uyarılar Sağlık
Omuz çıkıklarının iyileşme süresiyle kritik uyarılar
Squid Game dizisinin oyunu çıktı Teknoloji
Squid Game dizisinin oyunu çıktı
Kanser hastası müşterisine destek olmak için saçını kazıdı Yaşam
Kanser hastası müşterisine destek olmak için saçını kazıdı