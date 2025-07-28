Kurtlar Vadisi'nde bomba kriz: "Zor kurtardım kendimi" diyerek resti çekti

"Ömer Baba" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Emin Olcay, yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Olcay'ın sözleri, tartışma yarattı. Yeniden Kurtlar Vadisi çekilse oynamam diyen Olcay, dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ve yapımcısı Raci Şaşmaz hakkında söyledikleri ağızları açık bıraktı.

"SÖZLERİNİN ARKASINDA DURMUYORLAR"

"Ben zor kurtardım kendimi, oynamak istemem" diyen Olcay, açıklamasında şu sözlere yer verdi, Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz söyledikleri sözün arkasında durmayan çocuklar maalesef. Allah yollarını açık etsin."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada viral olurken, bazı kullanıcılar Olcay'ın sözlerine destek verirken, bazıları ise dizinin efsaneleşmiş kadrosuna yapılan bu eleştiriyi haksız buldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı “Zor kurtuldum dediğin diziden son bölüme kadar oynadın bu kadar nankör olmayın ya” diyerek eleştirirken, bir diğer kullanıcı “Aga bu kardeşler nasıl bu kadar herkesi nefret ettirmişler 1 tane arkalarından düzgün konuşan yok” diyerek haklı buldu.