Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban yıllar sonra ortaya çıktı. Yıllar seni yormuş

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın tatildeki halleri sosyal medyada gündem oldu.

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban yıllar sonra ortaya çıktı. Yıllar seni yormuş

Yeniden çekileceği haberleriyle sık sık gündeme gelen Kurtlar Vadisi dizisi unutulmaz karakterlerle adından söz ettiriyor.Çakır'dan Polat Alemdar'a pek çok ana karakterin olduğu yapımda 'sağ kollar' da unutulmaz. Memati ve Aldülhey karakterleri de dizi de öne çıkıyordu.

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Yıllar geçmesine rağmen Kurtlar Vadisi oyuncuları gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Polat Alemdar'ın sağ kolu Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban tatilde ortaya çıktı.

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Tatildeyken TikToker gençler tarafından fark edilen Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın son hali sosyal medyaya düştü.

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın son halini görenler "Yıllar Abdülhey'i yormuş" yorumlarında bulundu.

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