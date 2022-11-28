28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü bakın hangi diziyle dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü bakın hangi diziyle dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü Musa Uzunlar, yeni dizi ile ekranlara geri dönüyor.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:42
Takip Et

Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü Musa Uzunlar ekranlara dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü bakın hangi diziyle dönüyor
+
Aa
-

Kurtlar Vadisi'nden Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz dizinin yeniden ekrana geleceğini açıklamıştı. Necati Şaşmaz "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" sözleriyle dizi severlere müjde vermişti. 

Necati Şaşmaz'ın açıklaması sonrası Kurtlar Vadisi oyuncuları merak edilirken dizide İskender Büyük rolüne hayat veren Musa Uzunlar'ın da yenir bir diziye başlayacağı öğrenildi. Snob Magazin'den Arif Hür Uzunlar'ın hangi dizi ile ekranlara döneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Kurtlar Vadisi Pusu'da ve Kurtlar Vadisi Gladio sinema filminde canlandırdığı İskender Büyük karakteri ile geniş çevrelerce tanınan Musa Uzunlar, televizyon ekranlarında son olarak 'Bir Annenin Günahı' adlı dizide rol almıştı. Uzunlar, Fox TV'de yayınlanacak 'Hayatımın Şansı' adlı diziyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor."
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
1
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
2
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
3
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
5
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
6
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
7
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Putin'den 'Uluslararası ticaret' sözleri
﻿Putin'den 'Uluslararası ticaret' sözleri
﻿Putin'den 'Uluslararası ticaret' sözleri
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Avusturya’da demir yolu işçileri greve gitti
﻿Avusturya’da demir yolu işçileri greve gitti
﻿Avusturya’da demir yolu işçileri greve gitti
﻿Huylu huyundan vazgeçmedi serbest kaldı,çıkışta polisin çantasını çaldı
﻿Huylu huyundan vazgeçmedi serbest kaldı,çıkışta polisin çantasını çaldı
﻿Huylu huyundan vazgeçmedi serbest kaldı,çıkışta polisin çantasını çaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.