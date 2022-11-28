Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü bakın hangi diziyle dönüyor

Kurtlar Vadisi'nden Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz dizinin yeniden ekrana geleceğini açıklamıştı. Necati Şaşmaz "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" sözleriyle dizi severlere müjde vermişti.

Necati Şaşmaz'ın açıklaması sonrası Kurtlar Vadisi oyuncuları merak edilirken dizide İskender Büyük rolüne hayat veren Musa Uzunlar'ın da yenir bir diziye başlayacağı öğrenildi. Snob Magazin'den Arif Hür Uzunlar'ın hangi dizi ile ekranlara döneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Kurtlar Vadisi Pusu'da ve Kurtlar Vadisi Gladio sinema filminde canlandırdığı İskender Büyük karakteri ile geniş çevrelerce tanınan Musa Uzunlar, televizyon ekranlarında son olarak 'Bir Annenin Günahı' adlı dizide rol almıştı. Uzunlar, Fox TV'de yayınlanacak 'Hayatımın Şansı' adlı diziyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor."

